È morto Nicola Signorello | sindaco di Roma ed ex ministro Dc

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - Ènella sera di Santo Stefano, 96 anni, senatore della Democrazia Cristiana per 5 legislature (V, VI, VII, VIII, IX),del Turismo e dello Spettacolo nel governo Rumor tra luglio 1973 e marzo 1974, e della Marina Mercantile con Cossiga premier tra marzo e ottobre 1980. È stato anche presidente della Commissione di Vigilanza Rai (1983-1985) edidal 31 luglio 1985 al 10 maggio 1988. A darne notizia, i figli Domenico e Clemente in una nota.

