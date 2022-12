È morto Nicola Signorello | ex sindaco di Roma | ' Fu l' uomo di punta della Dc'

Repubblica Roma

Aveva 96 anni e si è spento nella Capitale la sera di Santo Stefano. Fu il primo presidente democristiano della provincia romana nel Dopoguerra e ministro per i governi Rumor e ...Zingaretti, deputato Pd, commenta così su Twitter: 'Le folli ingiustizie della destra: si ... ex titolare della Farnesina in due governi Berlusconi, èil 24 dicembre a 65 anni. Le esequie ... Morto Nicola Signorello, ex sindaco di Roma e ministro Dc È morto nella notte di Santo Stefano a Roma il senatore Nicola Signorello. Di origini calabresi, era diventato Sindaco di Roma Capitale, e protagonista di primissimo piano della Prima Repubblica.Aveva 96 anni e si è spento nella Capitale la sera di Santo Stefano. Fu il primo presidente democristiano della provincia romana nel Dopoguerra e ministro per i governi Rumor e Cossiga ...