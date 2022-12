È Beto il nome del Napoli per il dopo Osimhen Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Per il, ilpensa al’attaccante dell’Udinese: portoghese con passaporto della Guinea Bissau, l’anno scorso è andato in doppia cifra in campionato (11 gol) e quest’anno è a quota 6. A gennaio compirà 25 anni. È molto potente fisicamente. Scrive laresta nei radar campani per un innamoramento di lunga data. La scorsa estate il, quando non aveva ancora chiuso per Raspadori, era pronto a spendere 40 milioni di euro per il goleador dei friulani. Non se ne fece nulla anche perché la famiglia Pozzo non era disposta a venderlo. Da allora il feeling è rimasto intatto e ilsi muove sempre su questo versante. Inutile dire che a Udine non si accontentano e contano di alzare la posta, ma le maratone sono da ...