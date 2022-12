Duplice omicidio in Germania | raccolta fondi per sostenere la famiglia della ventenne salentina vittima Venerdì i funerali di Sandra Quarta Arrestato lo zio

Il Riformista

Dopo la risoluzione di un caso di, ritorna Il Follo e la sua squadra di consulenti per ritrovare la minore. Ma non solo: un acerrimo nemico ritorna, per mettere in discussione la sua ...Per ilè stato arrestato Michele Quarta, 52 anni, ziodi Sandra: è stato lui a fare ritrovare alla polizia il cadavere della nipote, seppellito nel giardino di casa; l'uomo è accusato ... Christian e Sandra uccisi in Germania, il giallo del duplice omicidio: accusato lo zio ma manca il movente Raccolti più di 27mila euro per il trasferimento delle salme e per i funerali dei quattro ragazzi assassinati tragicamente ...Sono stati raccolti più di 27mila euro per il trasferimento delle salme e per i funerali di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, assassinati a Thornaby, nella contea dello Yorkshire, e di Christian Zoda e ...