Due giorni al mese di assenza | liceo di Ravenna riconosce il congedo mestruale

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il Consiglio di istituto delartistico Nervi-Severini di, neiscorsi, ha approvato una delibera chealle studentesse affette da dismenorrea certificata, cioè il dolore all'utero durante il ciclo, fino a 2aldiche non incidono sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell'anno scolastico. La delibera è stata pubblicata sul portale virtuale della scuola, che potrebbe essere tra le prime in Italia a consentire questa forma di. La proposta era stata formulata dalle rappresentanti degli studenti ed è stata valutata positivamente con voto a maggioranza (con 10 favorevoli e 3 contrari). «Probabilmente farà ...

Al liceo artistico Bervi Severini di Ravenna dal 2023 le ragazze che soffrono di dismenorrea godranno di una sorta di "congedo mestruale", ovvero potranno assentarsiin più al mese, giustificate. L'iniziativa, unica in Italia, è stata approvata dal consiglio d'istituto neiscorsi su proposta proprio degli studenti che ne fanno parte.