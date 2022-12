Dramma della solitudine a Manduria | vanno a fargli gli auguri di Natale | era morto in casa da un mese

ilGiornale.it

Dove per primigenio si intende lo spazio temporaleresidenza o abitudine del militante ... Chi è che in giro a narrare in maniera grottesca la parodia di unche non c'è Chi è che indulge ...solitudine scoperto la sera di Natale a Manduria in dove un settantenne di origini tedesche che abitava da solo in una casa nelle campagnecittà messapica, è stato trovato privo di ... "Lacrime ipocrite". Il Pd polemizza pure sul dramma della madre senzatetto Sono stati alcuni amici del 70enne messi in allerta dai familiari tedeschi che non sentivano il 70enne da un po’ di tempo a lanciare l'allarme: a farli temere il peggio, con la successiva chiamata ai ...Dramma della solitudine scoperto la sera di Natale a Manduria in Puglia dove un settantenne di origini tedesche che abitava da solo in una casa nelle campagne della città ...