Donna trovata morta in casa nel Padovano | ferito gravemente il marito Rintracciata e portata in caserma la figlia maggiore

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non riusciva a mettersi in contatto né con i suoi genitori né con la sorella. Per questo si è recata nella loro villetta bifamiliare di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, in via Galilei. Era preoccupata a causa delle mancate risposte. È lì che ha trovato prima il padre di 89 anni, al piano terra,alla testa. Poi, salita al piano superiore, nella camera da letto, ha scoperto il corpo senza vita della madre 84enne, Maria Angela Sarto. Nessuna traccia della sorella però. È statasolo qualche ora più tardi dai carabinieri, grazie all’ausilio delle immagini di sorveglianza della zona, alla guida della sua auto, vicino a Vicenza. È ancora tutto da stabilire quanto avvenuto martedì 27 dicembre nel comunedi 13mila abitanti, a circa 30 km dal ...

