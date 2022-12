Donna morta dopo il parto per eclampsia | Papa Francesco telefona al marito

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una famiglia colpita da un terribile lutto e lata dia portare un po' di conforto nel giorno di Natale. È successo a Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), dove abita la famiglia di Viviana Delego, insegnante di 41 anni,il 22 dicembre nell’ospedale di Brindisi. Laera ricoverata da qualche giornoavevarito prematuramente due gemelli: un maschio ed una femmina. Viviana, madre anche di una bambina di sei anni, era arrivata in ospedale il 17 dicembre con un quadro di, distacco di placenta e rottura delle membrane per il quale, nonostante l'intervento d'urgenza, non c'è stato nulla da fare.