La Gazzetta dello Sport

Il pronostico:over 30.5non sembra avere intenzione di fermarsi. Anche perché Dallas ha bisogno di vincere e di restare aggrappata alla zona playoff, magari cercando di salire di ......con il solitodi 'Luka Magic' I Dallas Mavericks battono i Los Angeles Lakers 124 - 115 nel Natale Nba. Dallas (18 vittorie e 16 sconfitte) sfrutta la solita prestazione super di Luka, ... Doncic show, quote Mavericks-Knicks in Nba: vittoria Dallas a 1.47 Luka Doncic's Dallas Mavericks took down LeBron James' Los Angeles Lakers in an intriguing Christmas Day matchup at the American Airlines Center.Reigning NBA champion Golden State, missing top scorer Stephen Curry for at least two more weeks with a shoulder injury, defeated Western Conference co-leader Memphis 123-109. Jordan Poole scored 32 ...