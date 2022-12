Domenica al Museo | il 1 gennaio ingressi gratis in Campania | tutti i siti

LegnanoNews.com

Sabato 31 dicembre 2022 e1 gennaio 2023 Viterbo VITERBO - In occasione dell'ultimo giorno dell'anno, la società di ... alla sua Sagrestia settecentesca e alle preziose collezioni del...Quest'anno comunque, nonostante il super festivo, nella primagratuita dell'anno i luoghi ... senza dimenticare ilarcheologico di Taranto in Puglia e ilarcheologico nazionale di ... Mostre e musei a Milano, "Domenica al museo" slitta all'8 gennaio Slitta dall’1 all’8 gennaio la “Domenica al Museo”, iniziativa normalmente prevista durante la prima domenica di ogni mese per permettere ai cittadini di effettuare visite gratuite ...Parigi è una delle mete più ambite dai turisti e, a sostegno dell'arte, la città offre vari musei gratuiti per gli under 26. Ecco quali sono.