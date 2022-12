Djokovic | il serbo già in Australia per preparare i primi tornei della stagione

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il tennista, Novak, è atterrato poco fa in, questa volta senza problemi rispetto allo scorso anno. L’ex numero uno al mondo infatti si trova ad Adelaide, peral meglio iappuntamenti stagionali del 2023. In primo luogo ci sarà l’Adelaide International, in partenza domenica, per poi affrontare l’n Open. Proprio il direttore dello slamno, Craig Tiley, ha parlato poi di Novak, dichiarando: “Penso che tornerà a essere il tennista da battere. Ha chiuso l’anno giocando il suo miglior tennis, vuole essere ricordato come il più grande di sempre e cercherà di eguagliare il record di Major di Rafa. Come sarà accolto? Ho grande fiducia nel pubblicono, un pubblico ...

Sky Sport

...per arrivare a questo punto e il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere questa posizione' IL PRESIDENTE: 'HANNO MALTRATTATO IL MIGLIORE' Aleksandar Vucic ha parlato con: '......graduatoria in solitaria dopo avere agganciatoproprio grazie alla vittoria australiana di gennaio 2022 e dopo avere operato il sorpasso a Parigi lo scorso giugno. Dal canto suo, ilsi ... Djokovic è tornato in Australia un anno dopo l'espulsione Dopo la telenovela della scorsa stagione, Nole Djokovic è potuto entrare in Australia senza ulteriori problemi.C'è tanta attesa, fra appassionati, addetti ai lavori e non solo, per il ritorno in Australia di Novak Djokovic. Dopo il caso del 2022 e le tante polemiche, che alla fine non hanno permesso al ...