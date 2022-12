Di Maria al canto del cigno? Offerta a sorpresa in vista

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 dicembre 2022) Angel Diè pronto per rigettarsi nella sua esperienza alla Juve, ma già a gennaio ci potrebbero essere dei grossi problemi di gestione. Tra i giocatori più importanti che sono stati acquistati nel mercato di gennaio da parte della Juventus, non ci sono dubbi che uno di quelli che aveva le maggiori credenziali era Angel Di, con l’argentino che però ha alternato le sue prestazioni. I lampi di classe non sono di certo mancati, ma allo stesso tempo non ha mai dato l’idea di poter diventare quel trascinatore che ci si aspettava a Torino, ecco dunque come mai di recente sembra essere sempre più accreditata l’idea di un suo addio. LaPresseLe porte per il Fideo sono sempre aperte e lui sa bene che in futuro ha intenzione di poter chiudere la propria carriera con il Rosario Central, ma allo stesso tempo non ha intenzione di lasciare l’Europa in ...