Deputato russo morto dopo una caduta dalla finestra in India | aveva criticato Putin per la guerra in Ucraina

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lo scorso giugno, parlando dellainusato il termine “terrore” per descriverla: ile filantropoPavel Antov è stato trovatolo scorso 25 dicembre in un hotel in, dove si trovava in vacanza nella regione di Rayagada, nell’Odisha, per festeggiare il suo 65esimo compleanno. Secondo la polizia locale, sarebbe cadutodella sua camera, al terzo piano. A confermare la notizia la dichiarazione su Telegram di Vyacheslav Kartukhin, vicepresidente del parlamento regionale: “Il nostro collega Pavel Antov è deceduto. A nome dei deputati della fazione Russia Unita, esprimo le mie più sentite condoglianze a parenti e amici”, le parole riportate dall’agenzia di stampa russa Tass. La morte ...

ilmessaggero.it

27 dic 16:37muore in India, caduto dal terzo piano Pavel Antov, parlamentaredel partito Russia Unita, che lo scorso giugno aveva criticato la guerra di Putin in Ucraina, è ...... si sarebbe suicidato in preda alla depressione per la scomparsa, due giorni prima, "apparentemente per un attacco cardiaco", dell'amico Vladimir Budanov, anche lui, che faceva parte del gruppo ... Deputato miliardario russo (critico di Putin) morto in India: «È caduto dal terzo piano». Per Mosca è un suici La guerra in Ucraina giunge al 307esimo giorno. In tutta Ucraina è stata lanciata l'allerta aerea per la minaccia di attacchi missilistici. Secondo il sito bielorusso Gayun, inoltre, da un aeroporto b ...Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace a febbraio all'Onu. Il ministro degli Esteri russo: "L'Occidente rischia di portare a uno scontro tra potenze nucleari". Famiglia di 8 person ...