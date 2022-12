Deputato russo cade dalla finestra e muore in India | i sospetti sul Cremlino

La Stampa

Guerra Russia Ucraina,muore in India, caduto dal terzo piano Pavel Antov, parlamentaredel partito Russia Unita , che lo scorso giugno aveva criticato la guerra di Putin in ...Le critiche a Putin - Sia Antov che Budanov , secondo quanto riportato da Ndtv, erano critici nei confronti del presidentePutin . In particolare, Pavel Antov,dell'assemblea ... Il deputato miliardario russo Pavel Antov morto in India: “È caduto dal terzo piano” dopo aver criticato Putin Il deputato russo Pavel Antov è morto cadendo dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava in India: in passato aveva criticato Vladimir Putin.Un suo amico e compagno di viaggio è morto nello stesso luogo il 22 dicembre. I due erano critici nei confronti del presidente russo Putin ...