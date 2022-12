Deputato miliardario russo critico di Putin morto in India | ' È caduto dal terzo piano' Per Mosca è un suicidio

ilmessaggero.it

La polizia sta indagando sulla morte del riccorusso in quello che sembra un suicidio. Due giorni prima della sua morte, un collega amico di Antov, l'uomo d'affari di 61 anni Vladimir ...... ha dichiarato ile presidente di Più Europa, Riccardo Magi. Francesco Rocca sarà il ...che Elon Musk dovrebbe dimettersi dalla carica di capo dell'azienda in un sondaggio che ilsi ... Deputato miliardario russo (critico di Putin) morto in India: «È caduto dal terzo piano». Per Mosca è un suici In India è morto Pavel Antov, uomo d'affari russo e deputato di uno dei consigli regionali. Secondo i media locali sarebbe caduto dal terzo piano del Sai International hotel, ...Il miliardario proprietario di Twitter prende di mira il virologo della Casa Bianca, già nel mirino dei repubblicani . A loro Fauci aveva risposto: «Sono cresciuto a Brooklyn, me la caverò» ...