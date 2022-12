“Delitti di lusso – American Files” | la serie podcast di Stella Fabiani

(Di martedì 27 dicembre 2022) Torna ladicon dieciche sconvolsero l’alta societàa tra la fine dell’Ottocento e il Novecento Sulla scia del grande successo dellatrue crime “di“ pubblicata nel 2020,torna con “di“, realizzata da The Biplano Team e prodotta da Storielibere per Audible Original, disponibile dal 19 dicembre su Audible. I dieci episodi, incentrati su crimini che hanno sconvolto l’opinione pubblicaa, sono ambientati nella high society tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. Basandosi su verbali, articoli e ...

"Delitti di Lusso - American Files": su Audible la nuova serie Torna la serie podcast di Stella Fabiani con dieci delitti che sconvolsero l'alta società americana tra la fine dell'Ottocento e il Novecento