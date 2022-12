De Raho in Aula | “Preoccupati da decreto Rave Con questi esempi come possiamo andare a parlare ai giovani nelle scuole?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Questosi colloca in un quadro che per noi è di grande preoccupazione. Sapete bene che gli unici strumenti per contrastare la mafia e la corruzione sono le intercettazioni e i collaboratori di giustizia. Primo con questo vostro disegno di legge scoraggerete i collaboratori di giustizia, rendendo la condizione degli aspiranti collaboratori di giustizia più gdi quella dei mafiosi, secondo abbiamo una situazione nella quale le intercettazioni rappresentano oggi l’unico strumento e voi riducete la spesa per le intercettazioni”. Così il deputato M5s Federico Cafiero Dealla Camera, durante la discussione sul dl. “Noi in buona fede chiediamo, ‘evidentemente volete fare altro, ma l’utilizzo delle intercettazioni sarà ugualmente efficace? E il governo esprime parere contrario, ma contrario a che? A che ...