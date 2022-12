Dayane ripudia Dana | la Saber la smaschera | “Baci fake solo per fare gossip”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se non lo avesse detto, non ci avremmo mai pensato…Ma esiste ancora davvero qualcuno che crede ae coccole dati a favore di telecamera con paparazzo al seguito?ieri nella casa del Grande Fratello VIP ai suoi amici vipponi ha rivelato che iconMello erano, tutto finto. Chi lo avrebbe mai detto.del resto, come la loro amicizia, usataper avere, un po’ per uno, della visibilità. Non a caso la Mello, ha subito messo le mani avanti, ancora prima che laraccontasse questa storia, dicendo che ha fatto pulizia nel suo giro di amicizie e che le persone, dovrebbero andare in tv per parlare della loro storia, non perchè sono sue amiche, e usando quindi il suo nome. Ieri sera ...