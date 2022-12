Daniela Marongiu entra nella Lega | gli auguri dei vicecommissario di Fiumicino | Stefano Calandra

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Faccio i mieidi in bocca al lupo a, consigliera comunale di Ladispoli, per il suo ingresso”. Lo afferma il vice commissario del partito di Salvini a– prosegue – ha già dato prova di determinazione, passione politica e competenza. L’ingressole darà una ulteriore possibilità di dimostrare le proprie capacità, per la crescita dei territori, nel solco degli ideali della”.