Dana Saber sgancia una bomba su Dayane | “Baci fake! Finzione per il pubblico lesbo”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Fin dall’ingresso dial GF Vip, il suo nome è stato associato a quello dell’amicaMello. La modella brasiliana però qualche giorno fa ha preso le distanze dalla gieffina, che ieri sera è stata avvisata da Alfonso Signorini. Nella notte Edoardo Donnamaria e Davide Donadei hanno chiesto ain che rapporti è cone tra un discorso e l’altro la new entry hato una. Secondo l’influencer marocchina, idello scorso luglio tra lei e la Mello sarebbero fake (ma va?), ma non è finita qui, perchéha dichiarato chel’avrebbe chiamata poco prima del suo arrivo al GF Vip per chiederle di confermare la veridicità dei limoni dati a favore di fotocamera: ...

Nei giorni scorsi, infatti,, nuova entrata al Grande Fratello Vip, non si è risparmiata tra critiche e scontri con le altre donne della Casa che non hanno gradito l'atteggiamento della ...Scopriamo chi è, la donna pizzicata in un bacio infuocato con Dayane Mello e poi entrata nella casa del Gf nel dicembre 2022.è la donna che ha incendiato le cronache rosa con Dayane Mello, nel ...Terminata la puntata, Dana e Giaele si trovano a scambiarsi consigli e impressioni. Dal profondo del suo cuore, l’imprenditrice di Vittorio Veneto prega l’amica di non commettere i suoi stessi errori.Grande Fratello, Dana Saber contro tutti: la vip litiga con mezza Casa nel corso della 25^ puntata del reality. Il Video Mediaset ...