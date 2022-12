Dalle trasparenze al piumino | il Natale in montagna di Chiara Ferragni

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 27 dicembre 2022)ci aveva dato un primo assaggio di look dain occasione del ponte dell’Immacolata. L’influencer, insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, aveva trascorso qualche giorno a Saint Moritz. Adesso, complice il, laè tornata in un posto caro al suo cuore, l’Alpe di Siusi, nelle Dolomiti. In quei luoghi ha imparato a sciare da bambina e non manca di condividere ricordi nostalgici con i follower. Ma laai fan mostra anche una serie di outfit iper sensuali. L’hotel di lusso In piscinaConinc’è tutta la famiglia allargata: mamma Marina Di Guardo con il compagno, le sorelle Valentina e Francesca, quest’ultima con fidanzato e figlio, ...