Calciomercato.com

Secondo quanto riportatosito ufficiale della Lega cadetta che prende in esame i numeri di Sky, ...già fatto nelle precedenti giornate e al netto di una quasi concomitanza con il Mondiale in,...Il centrocampista del Brighton si è messo in evidenza durante il Mondiale ined avrebbe ...intensificare i contatti perché nella prossima estate non dovrebbe essere riscattato Leandro Paredes... Dal Qatar a Ineos, l'ex Juve Blanc si specializza in sportwashing Emerge un retroscena sulla fine della relazione tra Gerard Piqué e Shakira: la cantante colombiana avrebbe notato qualcosa di inspiegabile nella ...La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri e è stata ripresa dai media di tutto il mondo a partire dalla mattina di oggi: Jean-Claude Blanc, ex amministratore delegato e presidente per una sta ...