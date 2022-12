Dal Cipess via libera a 4 | 55 miliardi per investimenti Anas

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) ha approvato 4,55perdel Contratto di programma, rendendo disponibili i fondi stanziati dalla Legge di bilancio 2022. E' un risultato importante e fortemente caldeggiato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che più volte ha ribadito la propria determinazione per accelerare i lavori in tutta Italia. Nel dettaglio, glisaranno così ripartiti: oltre 2alle nuove opere; oltre 1,8destinati alla manutenzione programmata; 174 milioni per il monitoraggio dei ponti e delle gallerie, investimento; 170 milioni per lavori di progettazione; 167,37 milioni per gli ...