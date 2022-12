Dal Brasile | offerta Roma a gennaio per Cardoso?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Secondo quanto arriva dal, lapotrebbe fare un’per Johnnynel mercato invernale Tanta carne al fuoco per il mercato invernale di, per la. I giallorossi sarebbero intenzionati ad acquistare almeno un paio di giocatori, considerando anche la possibile cessione di Karsdorp. Il giocatore più in voga a Trigoria sarebbe L'articolo

Sky Sport

Questo è un torneo perfetto in preparazione degli Australian Open, che avrà luogo16 al 29 ... Kazakistan, Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Australia, Gran Bretagna, Italia,, ...... in virtù delle grandissime prestazioni offerte ai Mondiali in, il difensore è stato acquistatoManchester United. L'avventura inglese per Danny Blind si è risolta nel 2018, quando il ... Luis Suarez vicino al Gremio, dal Brasile: 'Pronto un biennale' Ripensata la partnership, che diventerà operativa da gennaio e durerà 15 anni. Intanto la compagnia riorganizza l’agrifood: Leone Alato al posto di Genagricola ...Non resterà al Borussia Dortmund il baby talento Youssoufa Moukoko che, con il contratto in scadenza a giugno 2023, ha deciso di rifiutare le proposte di rinnovo arrivate dal ...