“Da UeD all’Isola dei Famosi” Sorpresa a Canale 5 | i due big di Maria se li prende Ilary Blasi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Incredibile, ma vero: due big di Uomini e Donne potrebbero lasciare per approdare a L’Isola dei. La voce bomba è stata sganciata nelle ultime ore, quindi il programma diè già al centro dell’attenzione mediatica nonostante per il suo inizio manchi ancora molto tempo. Il reality show dovrebbe avere inizio a marzo 2023, anche se non ci sono ancora conferme sulla data ufficiale. Lo start avverrà senza ombra di dubbio al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip. E questi due volti di Uomini e Donne potrebbero abbandonare temporaneamente o definitivamente il dating show per immergersi nell’avventura de L’Isola dei. In queste settimane è già partito il toto-nomi su coloro che potrebbero sbarcare in Honduras, ma certamente questi due rappresenterebbero un fiore all’occhiello per l’ex ...