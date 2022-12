Da Piero Angela alla Signora in Giallo | un anno di addii televisivi | ecco chi ci ha lasciato nel 2022

Io Donna

Leggi Anche Addio a, con lui la divulgazione scientifica è diventata popolare Leggi Anche E' mortaLansbury: 'La signora in giallo' aveva 96 anni - L'omaggio di Rete4 con la storica prima puntata ...... le (troppe) brutte figure regalate dal Grande Fratello Vip , le (troppe) tensioni nelle giurie di Ballando con le Stelle e di X Factor , ma anche l ultimo saluto a un grande come, che ... Alberto Angela racconta Milano al calar della sera: insolito regalo di Natale Il 2022 volge al termine. Un anno di successi e fatti epocali, ma anche conflitti e tragedie. Un anno da ripercorrere, anche per immagini, attraverso le notizie di UnioneSarda.it. Qui le notizie di cu ...La riviera romagnola, vero e proprio motore dell’industria turistica che attira visitatori da tutto il mondo, è solo una delle destinazioni di una terra ricca di sorprese: dalla Motor Valley alla Food ...