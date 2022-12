Da Parigi – Trasferimenti | il Liverpool offre l’attaccante olandese Cody Gakpo

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-27 00:14:17 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Autore di tre gol durante la Coppa del Mondo con l’Olanda,(14 selezioni, 6 gol) scoprirà la Premier League. Il 23enne crack del PSV Eindhoven si unirà alnella finestra di mercato di gennaio, come annunciato lunedì dal PSV in una dichiarazione. I due club hanno concordato un trasferimento, oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro. “E’ un trasferimento record per il PSV”, ha dichiarato il direttore generale del clubMarcel Brands, che non ha voluto confermare l’importo. Il record precedente era stato l’addio di Hirving Lozano al Napoli, per 45 milioni di euro nel 2019. Allenato al PSV, con cui ha segnato 55 gol e 50 assist in 159 presenze da professionista,è ...