La Gazzetta dello Sport

Quasi 180 sono di Zlatan, che non è mai stato disponibile. Quasi 120 di Alessandro, che starà fuori almeno fino a febbraio. Un centinaio di Mike Maignan. E così via, da Messias a ...Ballottaggi: - Indisponibili: Maignan,, Origi. Squalificati: - Da Ibrahimovic a Florenzi: 700 giorni di Milan persi per infortunio Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it ...Il fenomeno svedese, interpellato da Alberto Angela nel programma Stanotte a Milano , ha confessato il proprio amore per Milano e per il .... Ibrahimovic è apparso nel programma di Alberto Angela Stan ...