Cristiano Ronaldo e Georgina cercano un maggiordomo per la loro villa | lo stipendio è da capogiro

Leggi anche >e Georgina cercano un maggiordomo per la loro villa: lo stipendio è da capogiro L'impresario musicale, con il quale la cantante è stata avvistata già qualche mese fa, ...Molto remota, a 50, invece la pista Zinedine Zidane ancora senza panchina dopo l'esperienza al Real Madrid, mentre il passaggio didal campo alla panchina della sua nazionale si ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Una vicenda assolutamente surreale sta spiazzando da qualche ora i tifosi del Manchester United: sul sito ufficiale della Premier League è comparsa ...