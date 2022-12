Cremonese | occhi su Cabral della Fiorentina | le ultime

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lasta cercando rinforzi per l’attacco e avrebbe messo nel mirinoper risolvere i problemi offensivi Lasta cercando rinforzi per l’attacco e avrebbe messo nel mirinoper risolvere i problemi offensivi. Secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, l’attaccante potrebbe trovare sempre meno spazio in viola ed ecco la possibilità di andare a giocare con continuità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

... tra pochi mesi, tornerà dal lungo e prezioso restauro eseguito dall'esperto organaro... "Ogni uomo vede la bellezza del mondo non soltanto perché ha glima perché ha la luce del sole". ...Ho vinto tutte le maggiori competizioni Uefa destinate ai club, ma laè la mia squadra ... Gli consegno gli esami, lui mi guarda dritto neglie mi propone un'alternativa: un'operazione, ... Cremonese, caccia al bomber: occhi su Cabral della Fiorentina La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Milan, un terzino per Pioli Anche il Milan, già a gennaio, potrebbe cogliere l'occasione di trovare qualche giocatore, di prospettiva, da inserire in rosa. Maldini e Massara, in realtà, hanno da sbrig ...