Covid oggi Toscana | 343 contagi e nessun morto | bollettino 27 dicembre

Adnkronos

I dati della regione Sono 343 i nuovi contagi da coronavirus27 dicembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 81 confermati con tampone molecolare e gli altri 262 con test rapido, sono ...La fine della quarantena internazionale è parte di un annuncio più ampio, in base al quale la classificazione delsarebbe stata declassata da malattia infettiva di categoria A, alla pari del ... Covid oggi Lazio, 440 contagi: a Roma 276 casi La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...