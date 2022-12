“Covid meno pericoloso nei bambini” Biden ordinava la censura a Twitter

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 dicembre 2022) La Casa Bianca diha fatto pressioni super “sopprimere” gli utenti in base alle loro posizioni sul-19 Ne scrive oggi solo il New York Post negli Stati Uniti. In estrema sintesi “re informazioni che erano vere ma scomode” per i responsabili politici. Questo si evince dagli ultimi “files” pubblicati ieri sera. In realtà la campagna didurante la pandemia è iniziata con l’amministrazione Trump — che aveva chiesto adi cancellare le storie sugli acquisti da panico e le corse nei negozi di alimentari nei primi giorni dell’epidemia-ma è stata intensificata sotto il presidente, la cui amministrazione si è concentrata sulla rimozione di “account anti vax”, ha rivelato ieri il giornalista del New York ...