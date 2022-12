Covid | l’annuncio del Ministero della Salute | dal 31 dicembre addio all’App Immuni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) A partire dal 31. A comunicarlo è ilche, in una nota, ha precisato che dalla stessa data “verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato” dal dicastero “ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n.28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n.70”. La piattaforma digitale e la relativa applicazione erano state lanciate nel giugno 2020 per comunicare alle persone di essere entrate in contatto stretto con altre risultate positive al coronavirus pandemico. Travolta dalle critiche per il funzionamento farraginoso e scarsamente utilizzata, la app era comunque rimasta formalmente operativa fino ad oggi. Con la fine dell’anno, invece,non sarà più ...