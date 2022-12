Covid Cina oggi | verso stop quarantena per viaggiatori in arrivo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute) - Cade un'altra misura della politica zeroin. Il gigante asiatico ha annunciato dall'8 gennaio 2023 loallaper iinnel Paese, i quali dovranno solo mostrare l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato entro 48 ore prima della partenza. Ad affermarlo è stata la Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo quanto riporta il 'New York Times' online. Le restrizioni avevano tagliato fuori il Paese dal resto del mondo per quasi tre anni e questo nuovo allentamento viene visto come uno dei passi più significativi del Paesela riapertura. Saranno allentate anche le limitazioni al numero di voli in. Nel 2020 agli stranieri è stato praticamente impedito ...

Allungo in solitaria di Saipem (+3%), seguita da Moncler (+1,91%), spinta dalle riaperture post -annunciate in. Acquisti anche su Eni (+1,26%) e Tenaris (+1,24%), nonostante i pochi ...... che pure sono rilevanti: il presidente del Consiglio Europeo ha riferito di aver discusso con il leader cinese sia della crisi ucraina che della situazione indella pandemia di- 19, ... Cina travolta dal Covid, esperti: "Si rischia un milione di morti" Le spedizioni di smartphone in Cina sono crollate del 22 per cento annuo nei primi dieci mesi del 2022, per effetto delle interruzioni ...