Covid Cina oggi | verso stop quarantena per viaggiatori in arrivo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute)() - Cade un'altra misura della politica zeroin c. Il gigante asiatico ha annunciato dall'8 gennaio 2023 loallaper iinnel Paese, i quali dovranno solo mostrare l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato entro 48 ore prima della partenza. Ad affermarlo è stata la Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo quanto riporta il 'New York Times' online. Le restrizioni avevano tagliato fuori il Paese dal resto del mondo per quasi tre anni e questo nuovo allentamento viene visto come uno dei passi più significativi del Paesela riapertura. Saranno allentate anche le limitazioni al numero di voli in. Nel 2020 agli stranieri è stato praticamente impedito di entrare in ...

...I principali mercati Gli Stati Uniti hanno superato lacome mercato più importante per gli orologi svizzeri. L'export verso Pechino infatti, complici le severe misure restrittive contro il,...A partire dal 30 dicembre il Giappone richiederà un test negativo per il- 19 ai passeggeri in arrivo dalla. È quanto ha annunciato oggi il primo ministro giapponese Fumio Kishida dopo che Pechino ha reso noto che porrà termine all'obbligo di quarantena per i ... Cina travolta dal Covid, esperti: "Si rischia un milione di morti" Malgrado l’annunciata fine della quarantena per i viaggiatori che si recano nel gigante asiatico, Swiss non prevede di riprendere i voli passeggeri verso la Cina. «Fino a nuovo ... il livello di ...Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute)() - Cade un'altra misura della politica zero Covid in c. Il gigante asiatico ha annunciato dall'8 gennaio 2023 lo ...