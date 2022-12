Covid | Bassetti | Da Cina rischio nuove varianti e ritorno di fuoco | va aiutata

(Di martedì 27 dicembre 2022) Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute) - "La situazioneina me preoccupa moltissimo: sono un miliardo e mezzo di persone e, con un virus che contagerà probabilmente il 50% circa della popolazione, si pensi a quanti giri farà questo patogeno. Ilè di avere un 'di' delle persone che viaggeranno e arriveranno qua e che magari potranno portare dellepiù contagiose, anche se speriamo non più pericolose. Del resto, però, se una variante è resistente alle vaczioni è automaticamente più pericolosa e mi auguro che tutto questo non succeda". E' l'analisi di Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, che commenta all'Adnkronos Salute il quadro con cui si sta ...

