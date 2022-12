Covid | a Malpensa tornano i tamponi preventivi per chi arriva dalla Cina

(Di martedì 27 dicembre 2022) Serviranno a sequenziare eventuali nuove varianti. Bassetti: l’Ue deve alzare una barriera per proteggerci e non fare lo stesso errore di tre anni fa quando sottovalutammo cosa stava accadendo dall’altra parte del mondo

Il Fatto Quotidiano

... lo tsunami che sta investendo la Cina con ospedali pieni, pochi farmaci e un'epidemia didilagante preoccupa moltissimo. Aè tornato lo screening per chi arriva dalla Repubblica ......tampone molecolare a chi arriva in volo adalla Cina, tampone che comunque non è obbligatorio. Si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variante... Covid, a Malpensa tampone per chi arriva dalla Cina. Bassetti: “Dobbiamo alzare una barriera per… (ANSA) - MILANO, 27 DIC - Regione Lombardia richiede un tampone molecolare a chi arriva con un volo a Malpensa dalla Cina, tampone che comunque ...È quanto si legge sul sito dello scalo “a causa di una nuova normativa Covid”. Regione Lombardia fa sapere che tale disposizione ha attivazione immediata con scadenza 30 gennaio 2023 salvo diversa riv ...