Covid | a Malpensa tamponi per chi arriva dalla Cina Regione Lombardia | «Test facoltativo | serve per fare screening varianti»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mentre laha annunciato oggi 27 dicembre l’abolizione dell’obbligo di quarantena per chinel Paese dall’estero, laha dato indicazione alla Ats Insubria di sottoporre a tampone molecolare diper-19 tutti i passeggeri/operatori provenientiche atterreranno all’aeroporto di. È quello che si legge in un banner sul sito dell’infrastruttura in provincia di Varese. «A causa di una nuova normativa-19, informiamo i passeggeri che all’arrivo aè richiesta l’esecuzione del tampone antigenico molecolare per tutti i passeggeri e gli operatori provenienti». La nuova disposizione – si legge, ...

Il Fatto Quotidiano

... di riferimento per l'aeroporto di, di sottoporre a tampone molecolare di screening per- 19 tutti i passeggeri/operatori provenienti dalla Cina". Si tratta di una misura di ...Non solo tampone anti -per i viaggiatori dalla Cina. La situazione in Italia Bassetti, poi, si è focalizzato sul caso dell' Italia e sull'andamento della pandemia nel Paese: 'In ... Covid, a Malpensa tampone per chi arriva dalla Cina. Bassetti: “Dobbiamo alzare una barriera per… In Cina l' emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio il Paese e allarma i virologi internazionali. Arrivano le prime misure anti contagio.In Cina si sono registrati 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un milione il numero di possibili morti ...