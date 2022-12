Covid 19 | Aeroporto Malpensa | tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina

Il Post

Tamponiall'di Milano Malpensa per chi arriva dalla Cina. Per questo la Regione Lombardia è già corsa ai ripari, indicando l'Ats Insubria di effettuare i tamponi molecolari di ...... di riferimento per l'di Malpensa, di sottoporre a tampone molecolare di screening per- 19 tutti i passeggeri/operatori provenienti dalla Cina". Si tratta di una misura di ... La Regione Lombardia ha raccomandato a tutte le persone che arrivano all’aeroporto di Malpensa dalla Cina di sottoporsi a un tampone per il coronavirus All'aeroporto di Milano Malpensa tutti i viaggiatori e gli operatori provenienti dalla Cina saranno sottoposti al tampone Covid per rilevare varianti ...Rischia di trasformarsi in un disastro globale l’allentamento delle restrizioni anti Covid in Cina e lo stop alla quarantena che entrerà in vigore l’8 gennaio, pochi giorni prima del capodanno cinese, ...