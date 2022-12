Agenzia ANSA

L'articolo 1 dellaitaliana viene proiettato, insieme al, sulla facciata di Palazzo Madama in Senato, in occasione del 75esimo anniversario della promulgazione della ...AGI/Vista - Lacompie 75 anni, ecco la facciata di Palazzo Madama illuminata con ile la proiezione del primo articolo della Carta: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. ... Costituzione: il Tricolore illumina la facciata del Senato - Italia 'L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti ...Scontro attorno al partito politico di destra creato nel 1946 dopo l'omaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione dell'anniversario della fondazione.