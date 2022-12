Costamagna risponde al lungo attacco della Lucarelli | Ho vinto e ho la coppa!

(Di martedì 27 dicembre 2022) ... ' Selvaggia poco fa ha caricato un lunghissimo post che io ho appena visto e che ti leggo in maniera veloce. 'La finale è stata brutta e ingiusta per diversi motivi. Laha ballato un ...

Today.it

Laha ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta. Poi è tornata al ripescaggio e la giuria le ha dato 10. Poi ha avuto un ballerino come Pasquale La Rocca che è il top e ...Luisellaa Selvaggia sul regolamento di Ballando con le Stelle. Le stoccate ad altri concorrenti. Luisella ha anche replicato al alcuni concorrenti che hanno velatamente criticato ... Luisella Costamagna sfotte chi la critica: il messaggio dopo la vittoria a "Ballando con le Stelle" La lunghissima analisi della giurata di Ballando con le Stelle che ha fatto la radiografia della 17esima stagione del talent ...Luisella Costamagna risponde alle polemiche per la sua vittoria, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, a “Ballando con le Stelle”, ...