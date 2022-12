Coppia odia Last Christmas degli Wham! e raccoglie 62mila dollari per comprarne diritti | “La faremo sparire in un sito di scorie nucleari finlandese”

ilmessaggero.it

Unalacosì tanto che ha iniziato a raccogliere fondi per acquistarne i diritti e metterla a tacere per sempre. Raccolta fondi contro Last Christmas Protagonisti della (curiosa quanto ...Nel 2022 annuncia la sua partecipazione a Pechino Express, incon la sua ex professoressa ...il genere musicale Trap . È molto seguito sul suo account Instagram . Clicca qui per iscriverti ... Natale, coppia odia Last Christmas degli Wham!: raccoglie 62mila dollari per comprarne diritti «e impedire che È un must del Natale. La colonna sonora delle festività da qualche decennio. Da quando - nel 1984 - il duo pop "Wham!" la produsse è La canzone (con la L maiuscola) ...