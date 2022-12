Coppia d’oro con Cavani al Palermo | Abel Hernandez ha firmato con il suo nuovo club

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ricorderete sicuramente, attaccante uruguayano che insieme ad Edinsonformava il duo d’attacco di un formidabile. Il giocatore ha trascorso 5 anni in Italia, collezionando con la maglia rosanero delun totale di 122 partite, con 36 gol e 10 assist.torna a casa L’attaccante oggi trentaduenne, dopo quasi quindici anni passati in giro per il mondo, ha deciso di fare ritorno in sudamerica ed haprima per il Fluminense in Brasile, poi per il suo. L’annuncio arrivato in giornata ha fatto esultare moltissimi tifosi,torna a casa sua, al ...