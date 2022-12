Coppa di Francia | Caen eliminato a tavolino | ha schierato un giocatore squalificato

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilè statodalladi. Il club normanno hain campo un, Dieuddoné Gaucho, nella vittoria contro il Virois per 3-0, e la FFF ha deciso di escluderlo dalla competizione. Ilaveva ricevuto tre ammonizioni giocando con la squadra riserve e non aveva ancora scontato la squalifica in prima squadra. Al suo posto si è qualificato l’AF Virois, squadra che milita in N3 e che affronterà così il Nantes. SportFace.

