Congedo mestruale per le studentesse | l' iniziativa al Liceo Artistico di Ravenna | ' Concessi 2 giorni di assenza al mese'

TGCOM

Il Liceo Artistico di Ravenna ha istituito ilper le studentesse che lo richiedano. 'Probabilmente - ha spiegato il preside, Gianluca Dradi - per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia'. La ...Due giorni al mese. Sono quelli che il liceo Artistico Nervi Severini di Ravenna ha introdotto per il. Sarà dato alle studentesse che lo richiederanno secondo quanto riporta la delibera pubblicato nell albo on line dell istituto. Il preside dell'Istituto Gianluca Dradi ha spiegato ... Ravenna, liceo riconosce congedo mestruale alle studentesse We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Assenze per motivi mestruali, le studentesse saranno giustificate. Succede in un liceo artistico Di Congedo mestruale per le studentesse. Si tratta della novità che arriva… Leggi ...