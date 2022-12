Compleanno della Costituzione | le immagini d' epoca di SenatoTv

(Di martedì 27 dicembre 2022) In occasione del 75esimo anniversariopromulgazioneRepubblica italiana, il canale satellitare del Senato trasmette oggi, grazie anche alla collaborazione con la Rai,d'e testimonianze recenti, rarissimi filmati con i PadriPatria alternati a documenti e iniziative dei nostri giorni. Una programmazione, quella odierna, che si apre con il documentario “L'Italia Costituzionale. Una storia perdalle raccolte del Senato”, con riprese di Palazzo Giustiniani e delle raccolteBiblioteca Giovanni Spadolini. Segue il video dedicato ai progetti di alcune scuole vincitrici del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di”. Il ...

PisaNews

Registrazione video di "Costituzione", registrato a Roma martedì 27 dicembre 2022 alle 00:00.... si torna al periodo pre pandemia Attualità [ 27/12/2022 ] BuonTito Schipa! Da 134 anni ... Sono passati tre anni da quando è stata costretta a sottoporsi ad un trapianto a causa... Tanti auguri di buon compleanno a Maurizio Pugliesi Il suo corpo senza vita è stato ritrovato il giorno di Natale a migliaia di chilometri da casa, sotto la finestra della stanza che occupava al terzo ... di quattro amici per celebrare il suo 65esimo ...C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre.