Com’è cambiata l’estetica maschile negli ultimi 10 anni?

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se qualcuno 10fa ci avesse raccontato che avremmo visto uomini sfilare sul red carpet con gonne e scollature o che potessero indossare dei collant probabilmente nessuno ci avrebbe creduto; invece eccoci qui, dove finalmente il concetto di mascolinita? non viene riconosciuto da quanti muscoli abbia un uomo o quanto i suoi vestiti lo rendano virile. I tempi cambiano, e fortunatamente la moda e? sempre tra i primi ad accorgersi delle novita? non facendosi mai trovare impreparata. Alcuni brand infatti hanno creato delle collezioni unisex, proprio per sottolineare che non e? importante distinguere il sesso bensi? scegliere l’abbigliamento con il quale ci sentiamo piu? a nostro agio. Se confrontassimo le sfilate del 2012 con quelle attuali si potrebbe chiaramente constatare che non e? solo cambiato il messaggio, ma il modo stesso di comunicarlo. La nuova moda ...