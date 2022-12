Colpo del Liverpool | per 42 milioni preso Gakpo | la star dell' Olanda al Mondiale

Gazzetta di Reggio

Dopo Natale, comincia il mercato. E il Liverpool piazza il primo, grandedell'inverno prendendo dal Psv l'attaccante Cody Gakpo, 23 anni, grande protagonista con l'Olanda ai Mondiali. L'annuncio è stato dato in serata dallo stesso club olandese sui social: Gakpo ...La giovane non ha compreso il perchésuo silenzio. Ha infatti smesso di parlarle di. La verità, spiega l'influencer, è che lei avrebbe voluto capire se vi fossero chance di trasformare il ... Colpo del Modena: i gialli sbancano Bolzano Gazzetta di Reggio Il Psv ufficializza la cessione ai Reds dell’ala sinistra. Quest’anno tra club e Oranje ha messo piede in 35 reti tra gol e assist ...Il momentaneo pareggio di Cheddira nel primo tempo BARI – Nell’ultima giornata del girone d’andata di serie B, davanti ad una cornice di pubblico sensazionale (più di 48mila ...