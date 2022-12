Colpo del Genoa a Bari | Puscas e Gudmundsson gelano i 48mila del San Nicola

Gazzetta di Reggio

La vittoria di una settimana fa sul Frosinone, ora il bis a Bari. Il Genoa passa 2 - 1 al San Nicola davanti a più di 48mila spettatori, stacca proprio la squadra di Mignani (ferma a 30 punti), che si ...Cheddira segna la retemomentaneo pareggio per i padroni di casa, decima rete per l'attaccante marocchino in campionato. Con questa vittoria il Genoa , imbattuto sotto la gestione Gilardino con ... Colpo del Modena: i gialli sbancano Bolzano Gazzetta di Reggio Il Como s’impone sul Cittadella, importantissima vittoria per il Perugia in casa del Benevento. In difficoltà due campioni del mondo, Cannavaro e De Rossi. Il primo non trova la continuità richiesta, ...Il momentaneo pareggio di Cheddira nel primo tempo BARI – Nell’ultima giornata del girone d’andata di serie B, davanti ad una cornice di pubblico sensazionale (più di 48mila ...