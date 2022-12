Clima | il 2022 è l’anno più caldo della storia italiana dal 1800 «Capodanno oltre i 20 gradi e senza precipitazioni»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 dicembre 2022) A pochi giorni di distanza dalla fine, ilsi sta per confermare comepiùdalin Italia. Anche il mese di dicembre è in linea con la tendenza dei primi 11 mesi del, già evidenziata dall’istituto Cnr-Isac. A farlo sapere è iltologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr aggiungendo che il primato delriguarda sia le temperature massime che quelle medie. Per le minime, invece,record è stato il 2018 che è il secondo anno piùdi sempre dopo il. Nel mondo, invece è stato il 2016più, precedendo il 2020 e il 2019. Ilrecord registrato anche in queste festività in Italia ha analogie ...